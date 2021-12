Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es zu leichten Fahrplananpassungen der Linie RB 75 am 8. und 15. Januar.

Anke Schneider

Osnabrück. Aufgrund von Bahnsteig- und Gleisarbeiten wird der Fahrplan der Linie RB 75 (Haller Willem) am 8. und 15. Januar 2022 angepasst. Betroffen ist der Streckenabschnitt von Wellendorf, beziehungsweise Sutthausen, nach Osnabrück.

Für die ausfallenden Zugverbindungen in den späten Abend- und Nachtstunden wird an beiden Tagen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Nordwestbahn.Von Bielefeld nach OsnabrückAm Samstag, 8