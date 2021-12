Öffnungszeiten der Bäcker in Osnabrück an Neujahr 2022

Wer am Morgen des neuen Jahres nicht auf frische Brötchen verzichten möchte, sollte die Öffnungszeiten der Bäckereien kennen. Eine Übersicht für die Filialen in Osnabrück. (Symbolbild)

Oliver Berg/dpa

Osnabrück. Für viele gehört ein gelungenes Frühstück inklusive frischer Brötchen zum Start in das neue Jahr dazu. In Osnabrück hat am 1. Januar 2022 zumindest ein Bäcker geöffnet.

Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück an Neujahr (Samstag, den 1. Januar 2022)Back-FactoryGroße Straße: geschlossenBerelsmannAlle Filialen bleiben geschlossenBrinkhegeAlle Filialen bleiben geschlossenCafe LohmannMarkt: geschlossenCoors