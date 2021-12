Im eiskalten Dezember 1921 dreht sich in Osnabrück alles um die Kohle

Das Klubhaus des Osnabrücker Turnvereins (OTV), Jahnstraße 41, war im September 1920 zum Schauplatz politischer Auseinandersetzungen geworden, die im Dezember 1921 juristisch aufgearbeitet werden. Die Ansichtskarte entstammt der Sammlung Helmut Riecken.

Verlag Rudolf Lichtenberg, Osnabrück

Osnabrück. Die Kohle ist in Verruf geraten. Umweltbewusste Menschen des Jahres 2021 würden sie lieber heute als morgen für immer in der Erde lassen. Das war vor 100 Jahren noch völlig anders: Da galten die Kohlen als „schwarze Diamanten“. Ihr allgegenwärtiger Mangel kostete auch in der Region Osnabrück Menschenleben und wirtschaftliche Existenzen.

Kohle war fast der einzige EnergieträgerErdöl, Erdgas, Atomenergie oder gar „Erneuerbare“ sind im Dezember 1921 noch kein Thema. Die Kohle ist praktisch der einzige Energieträger, mit Holz und Torf in Nebenrollen als Heizmaterial. Jedermann