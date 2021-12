Fußgänger bei Unfall in Osnabrück verletzt

Ein Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Hannoverschen Straße in Osnabrück verletzt worden. (Symbolfoto)

dpa/Marcel Kusch

Osnabrück. Ein Fußgänger ist am Dienstagabend bei einem Unfall an der Hannoverschen Straße in Osnabrück verletzt worden.

Laut einer ersten Mitteilung der Polizei kam es gegen 17.11 Uhr zu dem Unfall. Demnach übersah ein Autofahrer beim Linksabbiegen den Fußgänger und es kam zum Zusammenstoß. Den Angaben zufolge wurde der Fußgänger leicht verletzt. Die Polizei