Knobeln statt tanzen: Das ist am Silvesterabend in Osnabrück möglich

Die Lagerhalle lädt Silvester zum Spieleabend. Mal was anderes als tanzen.

dpa/Roland Weihrauch

Osnabrück. „The same procedure as last year“: Auch in diesem Jahr kann Silvester nicht in gewohnter Form stattfinden. Maximal zehn Personen dürfen zusammenkommen, sofern sie geimpft oder genesen sind. Clubs und Discotheken müssen schließen. Restaurants bewirten ihre Gäste unter Auflagen und ein Veranstalter findet eine außergewöhnliche Alternative zur Silvesterparty.

Spieleabend in der Lagerhalle OsnabrückKeine Party mit DJ, Livemusik und Live-Cooking. Auch die Lagerhalle Osnabrück musste coronabedingt ihr Programm ändern. Wer dennoch Lust auf eine Alternative hat, der kann seinen Start in das neue Jah