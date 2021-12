Zu warm, zu trocken: So war das Wetter 2021 in der Region Osnabrück

Viel Schnee im Februar und insgesamt zwölf Tage Dauerfrost: Da sag noch einer, dass es in der Region Osnabrück keine Winter mehr gibt.

Jörn Martens

Osnabrück. Donnerwetter: Der gewaltige Temperatursprung vom Februar 2021 wird in die regionale Wettergeschichte eingehen. Von minus 17 auf plus 17 Grad in nur einer Woche und das mitten im Winter – das hatte es bis dato nicht gegeben. Insgesamt war es 2021 in Osnabrück und Umgebung erneut zu warm und zu trocken, wie der Rückblick zeigt.

Später Frost und früher FrühlingEigentlich hatten wir den Winter schon abgeschrieben, als er am 9. Februar noch einmal mit voller Wucht, mit strengem Dauerfrost und Schneeverwehungen zuschlug – alles nicht rekordverdächtig, aber für unsere