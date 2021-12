Zu abendlichen Spaziergängen verabreden sich "Querdenker" und Impfgegner in Osnabrück und Umgebung (hier ein Symbolfoto).

dpa/Christoph Schmidt

Osnabrück. "Querdenker", Corona-Verharmloser und Impfskeptiker scheint es nicht nur in Osnabrück, sondern auch in Belm und Bad Iburg zu geben. Auch in diesen Orten wird jedenfalls zu Klein-Demonstrationen aufgerufen, die als "Spaziergänge" ausgegeben werden.

Wer in Osnabrück lebt und Deutschland für eine Diktatur hält, in der Impfung ein gentechnisches Massenexperiment sieht und in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" die "Lügenpresse" erkennt, der landet schnell im Telegram-Channel "Grundrechte Osn