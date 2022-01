Ein schönes aber altes Haus mit vielen Macken und deshalb für den Betrieb einer Krippe nicht mehr geeignet.

André Havergo

Osnabrück. Die Eltern der Kita Charly's Kinderparadies sind sauer - nicht, weil ihre Kita aus baulichen Gründen geschlossen wird, das war absehbar. Aber, dass die Stadt den Träger in ihren Augen trotz Standortalternativen zum Teufel jagt, verstehen sie nicht.

In Osnabrück einen Krippenplatz zu finden, ist nicht einfach. Um so größer ist nun die Sorge, dass mehr als die Hälfte der 30 Kinder der Krippe Charly's Kinderparadies an der Iburger Straße und damit auch ihre Eltern ab kommenden August ohn