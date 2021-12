Die Blues Company trat zu Weihnachten an drei Abenden im Blue Note auf – unterstützt von den Fabulous BC Horns und den Soul Sistaz als Background-Chor.

André Havergo

Osnabrück. „Rock Around The Christmas Tree“ hieß es zum 15. Mal, als Tosho Todorovic und seine Blues Company im Blue Note zu drei Weihnachtskonzerten einluden – unter Corona-Bedingungen.

Ein Schild an der Tür zum Blue Note verkündet: „Es gilt die 2G-Regelung – keine Testpflicht!“ Also wird am Eingang der Impfstatus, der Personalausweis und natürlich das Ticket kontrolliert, dann kann man den Musikclub betreten. Hier herrsch