Böllern im Landkreis Osnabrück: Was ist verboten? Was ist erlaubt?

Wo darf an Silvester 2021 im Landkreis Osnabrück geböllert werden? Der Landkreis hat Zonen benannt, in denen zum Jahreswechsel ein Böllerverbot gilt.

Christian Ohde/imago-images

Osnabrück. Der Verkauf von Feuerwerk ist auch an Silvester 2021 untersagt. Der ein oder andere wird aber noch Restbestände haben. Der Landkreis Osnabrück hat nun Zonen in den Städten und Gemeinden bestimmt, in denen zum Jahreswechsel ein striktes Böllerverbot gilt.

Trotz des Verkaufsverbots ist das Böllern an Silvester 2021 für all diejenigen, die noch Restbestände zuhause haben, erlaubt. Auf belebten Straßen und Plätzen im Landkreis Osnabrück dürfen jedoch auch in diesem Jahr keine Böller und Ra