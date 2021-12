So lief der erste Shopping-Tag nach Weihnachten in Osnabrück

Voll war es am Montag in der Innenstadt. Der Andrang beim Umtausch war aber nicht größer als in den vergangenen Jahren.

André Havergo

Osnabrück. Offenbar gut ausgewählt haben die Osnabrücker ihre Weihnachtsgeschenke: Die Innenstadt ist am Montag zwar gut gefüllt, umgetauscht worden ist aber nicht so viel.

Am frühen Nachmittag ist die Fußgängerzone fast so voll wie in den besten Zeiten. Zahlreiche Menschen laufen mit vollen Einkaufstüten durch die Große Straße. Mitten im Trubel gönnt sich die 50-jährige Eva eine Pause. Vor ihr steht eine