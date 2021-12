Starke Stimme aus dem Theater Osnabrück: Sascha Maria Icks.

Tom Bullmann

Osnabrück. Die Schauspielerin Sascha Maria Icks ist neu im Ensemble am Theater Osnabrück und in der aktuellen Spielzeit in „Fortune“ und „Chronik einer Stadt, die wir nicht kennen“ zu sehen. Neben ihrem eigentlichen Beruf hat sie sich aber auch als Sprecherin von Hörspielen und Hörbüchern einen Namen gemacht.

Bereits während ihrer Ausbildung an der Schauspielschule in München hat sie parallel dazu auch Sprecherseminare beim Bayerischen Rundfunk belegt und 1993 ihre erste Rolle in einem Hörspiel erhalten. Später kamen dann auch Hörbüche