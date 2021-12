Messerattacke in Osnabrück: Warum die Polizei wegen versuchten Mordes ermittelt

Der Verdächtige wurde verhaftet und sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolfoto)

dpa/Sven Hoppe

Osnabrück. Der bei einer Messerattacke in Osnabrück schwer verletzte Mann ist außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter sitzt in U-Haft. Der Vorwurf: versuchter Mord.

Dass der 34-jährige Osnabrücker nicht mehr in Lebensgefahr schwebe, sagte Polizeisprecher Matthias Bekermann am Montag auf Anfrage unserer Redaktion. Der mutmaßliche 26-jährige Täter sitzt seit dem 24. Dezember in Untersuchungshaft und schw