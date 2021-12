Bürgerverein Darum-Gretesch-Lüstringen spendet an „Jedes Kind braucht einen Engel“

Der Bürgerverein Darum-Gretesch-Lüstringen unterstützt mit einer Spende den „Sozialen Laden“ Mindener Straße 365 und damit die ökumenische Zusammenarbeit der Kirchen im Stadtteil. Von links: Bernd Marner, Bernd Gerecht, Günther Beermann, Helmut Riecken, Heinz Diekhof (alle Bürgerverein), Stefan Schulte (kath. Gemeinde „Maria Hilfe der Christen“) Heike Redzovic (Sozialer Laden) und Matthias Bochow (ev. Petrusgemeinde).

Joachim Dierks

Osnabrück. Wegen Corona konnte der Bürgerverein Darum-Gretesch-Lüstringen dem Stadtteil und den 180 Vereinsmitgliedern in den vergangenen beiden Jahren nur wenig bieten. Nun hat er am Ende des zweiten Pandemie-Jahres alle Kraft zusammengenommen. 2000 Euro gehen an das Projekt „Jedes Kind braucht einen Engel“.

Egal welches Gesangbuch man hatDabei handelt es sich um ein Diakonieprojekt der evangelisch-lutherischen Petrusgemeinde, wie Pastor Matthias Bochow erläutert. Mehrere Bausteine gehören dazu: Da sind die Hausaufgabenhilfe, die Kinderferienbe