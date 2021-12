Geboostert, aber zum Weihnachtsfest in Osnabrück lieber vorsichtig

Weihnachtsstimmung im Testzentrum: Yanick Stratemeier (rechts) führt am Vormittag des Heiligabend mit seinen Kollegen die Testungen im Testzentrum an der Schlossmensa durch.

Jörn Martens

Osnabrück. Zusätzliche Sicherheit durch Corona-Tests ist auch an Weihnachten 2021 für viele unverzichtbar. Wir haben uns an zwei Testzentren umgehört und mit Besuchern gesprochen.

Lange Warteschlangen muss an diesem nasskalten Vormittag des Heiligabend niemand fürchten. Die Auswahl an Testzentren im Stadtgebiet ist groß, der Andrang überschaubar. Das gilt auch für das Testzentrum an der Neumarktapotheke, wo Ehrenamtl