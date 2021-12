Nur für ein paar Monate bekommt er seine Duldung verlängert: Ata Babakarkhil und anderen Afghanen in Osnabrück bleibt damit vieles verwehrt, was für andere Menschen selbstverständlich ist.

Rainer Lahmann-Lammert

Osnabrück. Weil er sich weigert, den Taliban Schmiergeld zu zahlen, stößt die Freiheit von Ata Babakarkhil an bürokratische Grenzen. Der junge Afghane, der in Osnabrück lebt, wirft den deutschen Behörden vor, sie seien zu nachsichtig gegenüber der Korruption in seinem Heimatland.

Er spricht tadellos Deutsch, verdient sein eigenes Geld, fühlt sich gut integriert und vermerkt selbstbewusst, dass er ja auch Steuern zahle. Aber Ata Babakarkhil kann nicht mal einen Handyvertrag abschließen, weil seine Aufenthaltspapiere