(Symbolfoto)

dpa/Daniel Karmann

Osnabrück. Viele Streifenwagen sind am Donnerstagmittag in der Osnabrücker Innenstadt zu sehen gewesen. Hintergrund war eine Schlägerei in der Johannisstraße.

Gegen 12 Uhr war es zu der gewaltsamen Auseinandersetzung an der Ecke Johannisstraße und Neumarkt gekommen, berichtete Polizeisprecher Matthias Bekermann auf Anfrage.Ein Mann wurde bei der Schlägerei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. S