In der Osnabrücker Johannisstraße wurde ein Mann lebensgefährlich durch Messerstiche verletzt. (Symbolfoto)

dpa/Daniel Karmann

Osnabrück. Nach einer Messerattacke am Donnerstag in der Osnabrücker Johannisstraße schwebt ein 34-Jähriger in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Untersuchungshaft. Ihm wird ein Mordversuch vorgeworfen.

Gegen 12 Uhr war es an der Ecke Johannisstraße und Neumarkt zu einer gewaltsame Auseinandersetzung gekommen, berichtete Polizeisprecher Matthias Bekermann unserer Redaktion. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Po