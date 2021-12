Im Landkreis Osnabrück gibt es neue Impftermine für Kinder ab fünf Jahren. (Symbolbild)

imago images/Martin Wagner

Osnabrück. Der Landkreis Osnabrück bietet in der BBS Melle und im Gymnasium Bersenbrück Corona-Impfungen für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an. Für die ersten Kinder in Stadt und Landkreis Osnabrück stehen zudem in Kürze Zweitimpfungen an.

Die Mobilen Impfteams des Landkreises sind in der BBS Melle (Lindenstraße 1) und im Gymnasium Bersenbrück (Im Dom 19) im Einsatz. Wie der Landkreis mitteilt, sei in der Stadt Osnabrück das Christliche Kinderhospital Osnabrück (CKO) in der J