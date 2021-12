Die Käthe-Kollwitz-Schule in Osnabrück (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Seit dieser Woche ist in der Käthe-Kollwitz-Schule an der Hanns-Braun-Straße 2 in Osnabrück ein Impfzentrum in Betrieb. Geimpft wird dort ab sofort auch ohne Termin.

Dort finden Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Moderna statt – ab sofort nicht mehr nur mit Termin. Wer sich gegen das Coronavirus erst- oder zweitimpfen lassen oder seinen Impfschutz auffrischen lassen möchte ("Booster")