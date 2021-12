Blues Company hält an Weihnachtstradition im Blue Note fest

Die Blues Company freut sich auf die diesjährigen Weihnachts-Festspiele im Blue Note.

Manfred Pollert

Osnabrück. „Rock Around The Christmas Tree“ lautet das Motto, wenn die Blues Company ausgesuchte Weihnachtslieder und die besten Zwölftaker aus ihrer 45-jährigen Bandhistorie zum Besten gibt.

Todor Todorovic sitzt in seinem festlich geschmückten Wohnzimmer und schüttelt den Kopf. Der Sänger der Blues Company, genannt Tosho, will eigentlich gute Stimmung zum Fest der Liebe verbreiten. So wie er es mit seiner Band schon