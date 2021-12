Lkw kippt in A30-Ausfahrt Osnabrück-Nahne um

(Symbolfoto)

imago images/Fotostand/Reiss

Osnabrück. Am Donnerstagmorgen ist ein Lkw in der Ausfahrt Osnabrück-Nahne der A30 auf die Seite gekippt.

Aus bislang unbekannter Ursache kippte der Lkw ersten Informationen zufolge in der Ausfahrt in Richtung der B68 um. Gemeldet wurde der Unfall um 8.07 Uhr.Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei sind am Unfallort. Die Ausfahrt ist zur Stunde b