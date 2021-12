Bischof Franz- Josef Bode vor der Krippe im Marienhospital Osnabrück. Der Gottesdienste in der Kapelle des Marienhospitals wurde in die Patientenzimmer übertragen.

Robert Schäfer

Osnabrück. Mit einem Gottesdienst im Marienhospital hat Bischof Franz-Josef Bode am Mittwoch die traditionellen Besuche in christlichen Krankenhäusern der Region begonnen. Den Kranken sprach er Mut zu, wenn auch ohne den üblichen Segen am Bett.

Bischof Franz-Josef Bode und Weihbischof Johannes Wübbe feiern in diesem Jahr Weihnachtsgottesdienste in verschiedenen Krankenhäusern in und um Osnabrück. Den Anfang machte am Mittwochnachmittag Bischof Franz-Josef Bode in der Kapelle des M