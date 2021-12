Schnee an Weihnachten? So sieht die aktuelle DWD-Prognose für die Region Osnabrück aus

Kein Schnee, aber Frost: Am Mittwoch ist es in der Region Osnabrück frostig. Zum Heiligabend soll es mit dem Winterwetter nach DWD-Prognosen jedoch vorerst vorbei sein.

Jörn Martens

Osnabrück. Lange hat es das Wetter den Meteorologen mit den Vorhersagen für die Weihnachtsfeiertage nicht leicht gemacht. Doch inzwischen sehen die Wetterexperten klarer.

Dass es am Heiligabend nach den winterlichen, sonnig-frostigen Tagen Anfang der Woche wieder milder wird, so viel hatte sich bereits abgezeichnet. Doch lange war offen, wie sich die Wetterlage am 25. und 26. Dezember entwickelt.Inzwischen z