An der Ecke Johannistorwall und Kommenderiestraße waren in den vergangenen Jahren – bis zur Entschärfung durch die Stadt – mehrere Radfahrer unter rechts abbiegenden Lkw gestorben. (Archivfoto)

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die "Allianz für Sicherheit" des Vereins "Kompetenznetz Individuallogistik" hat sich am Dienstag mit einem offenen Brief an die Stadt Osnabrück gewandt. Grund seien die vielen Unfälle auf dem Osnabrücker Wallring – insbesondere zwischen Rad- und Lkw-Fahrern.

In dem offenen Brief führt die Allianz fünf Probleme an, etwa die vielen Lkw auf dem Wall, der zum Teil eines Bundesstraße ist. Stets gefährlich sei das Rechtsabbiegen. Dabei waren in Osnabrück bereits zahlreiche Radfahrer gestorben.Da