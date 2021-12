"Die Fledermaus" gehört gerade zum Jahreswechsel zu den beliebtesten Musiktheaterstücken. Auch in Osnabrück ist sie 2021/22 wieder zu sehen – wenn auch unter Corona-Bedingungen.

Osnabrück. Die vom 24. Dezember bis zum 2. Januar geltende Weihnachtsruhe in Niedersachsen in den Theatern des Landes für Unruhe gesorgt. In Osnabrück waren die Vorstellungen rund um die Feiertage tagelang nicht buchbar. Was ist der Hintergrund?

Die neue Landesverordnung habe das Haus zu einer Neuverteilung des Publikums im Schachbrettmuster und einer damit verbundenen Stornierung bislang verkaufter Tickets gezwungen, erklärt Pressesprecher Tobias Fritsche auf Nachfrage. Und gibt g