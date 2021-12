Das „Denkmal der Dankbarkeit“ für den Osnabrücker Senator Gerhard Friedrich Wagner ist 200 Jahre alt geworden.

Joachim Dierks

Osnabrück. Wenn man in Osnabrück von der Bohmter Straße aus den Treppenaufgang zur Sportanlage Klushügel wählt, stößt man auf das Denkmal für Gerhard Friedrich Wagner (1769–1846). Man könnte ihn als einen Vorkämpfer für die heute so aktuellen „Grünen Finger“ in der Stadtlandschaft bezeichnen.

Denkmal wird 200 Jahre altDas Denkmal in Form eines Obelisken führt ein Schattendasein. Der Treppenaufgang befindet sich im Stadium einer Dauerbaustelle, ein Teil der terrassenförmigen Anlage ist seit Längerem abgesperrt. Inge Beinke w