Trotz Pandemie ins Ausland: Osnabrücker arbeiten an einer Schule in New York

Die Osnabrücker Nina Lammerskitten und Philip Wilsmann aus Osnabrück leben und arbeiten aktuell in New York City. Dumbo in Brooklyn ist ihr Lieblingsort in der großen Stadt.

Patrick Kollenberg

Osnabrück. Nina Lammerskitten und Philip Wilsmann aus Osnabrück arbeiten aktuell an der German School in Brooklyn/New York. Sie sprechen über zufällige Treffen im Lehrerzimmer, was gegen Heimweh hilft und Schule in Zeiten der Pandemie.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie es ist, an einer Schule in New York ein Praktikum zu machen.Wie sich die Pandemie auf den Alltag dort auswirkt.Was Du beachten musst, wenn Du auch ins Ausland möchtest.Nina Lammerskitten und Philip Wilsmann