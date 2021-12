Querdenker-Spaziergang in Osnabrück kommt nicht in Gang

Um 19 Uhr fanden sich nur wenige Menschen vor dem Theater Osnabrück ein. In einer Telegramgruppe hatten sich Gegner der Corona-Maßnahmen auf diesen Ort als Treffpunkt für einen "spontanen" Spaziergang verabredet.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Der "zufällige" Spaziergang von Impfkritikern in der Osnabrücker Innenstadt hat in der im Messengerdienst Telegram angekündigten Form nicht stattgefunden. Bei klirrender Kälte fanden sich nur sehr wenige Menschen am Theater ein.

Querdenker, Corona-Leugner, Impfkritiker und Kritiker der Corona-Maßnahmen hatten sich über eine Internet-Chetgruppe für den Dienstagabend zu einem "Spaziergang" in Osnabrück verabredet. Um 19 Uhr sollte es am Theater losgehen. Schon etwas