Für die Radler nur das Beste: Die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft (OPG) ergänzt die Bahnhofsgarage um einen neuen Eingangsbereich, der in eine Rampe mündet (hier eine Simulation).

artventura

Osnabrück. Ende 2022 soll die neue Radstation am Hauptbahnhof in Betrieb gehen – mit mehr als 2000 Stellplätzen wird sie die zweitgrößte in Deutschland sein. Wer sein Fahrrad dort parkt, soll von einem umfangreichen Serviceangebot profitieren können.

Im Untergeschoss der Bahnhofsgarage werden künftig nur noch Velos parken. Größere Umbauarbeiten plant die Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft (OPG), um die Radler bequem und sicher dorthin zu leiten. Durch einen neuen gläserne