Fünf Musik-Acts aus Osnabrück in Förderprogramm aufgenommen

Im August diesen Jahres spielten die lokalen Indierock-Helden von Hi! Spencer im Freien bei Stock in Hagen. Für ihr neues Album bekommen sie nun Unterstützung des Förderprogramms von popNDS. (Archivfoto)

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Acht Projekte in Niedersachsen wurden in das Förderprogramm der Initiative popNDS aufgenommen. Darunter sind fünf Acts aus Osnabrück: Hi! Spencer, Jessovski, Kahro, Karanoon und Ronja Maltzahn.

Die Musikstile sind ganz unterschiedlich, aber eins eint Hi! Spencer, Jessovski, Kahro, Karanoon und Ronja Maltzahn aus Osnabrück: Sie haben sich für das 40.000 Euro schwere Förderprogramm „[pop]fonds