Osnabrück. Ein Mieter bedroht seine Nachbarn, zerstört Hausmobiliar und tritt Türen ein. Es gibt sogar Verletzte. Oft wird die Polizei gerufen – doch wenn sie wieder abgerückt ist, geht der Terror weiter. Der Vermieter hofft auf die Umsetzung der Räumungsklage. Doch das dauert. Vermieter und Nachbarn fühlen sich allein gelassen.

Das Haus liegt in einer guten Wohnlage in einem gefragten Osnabrücker Stadtteil. Es gehört keiner großen Immobilienfirma, sondern vielen verschiedenen privaten Eigentümern. Einige von ihnen leben selbst in dem Haus. Andere haben für ihre Al