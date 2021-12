Corona: So viele Kleeblatt-Patienten gibt es in Osnabrück

Die Betten auf den Corona-Intensivstationen sind auch in Osnabrück gut gefüllt. Einige der dortigen Patienten kommen über das Kleeblatt-System aus Sachsen und Thüringen.

dpa/Frank Molter

Osnabrück . Im zweiten Pandemie-Winter fordert Corona das Land erneut heraus. Kliniken in Bayern und Ostdeutschland sind überfordert. Deshalb retten auch Osnabrücker Ärzte und Pfleger über das Kleeblattsystem Leben von Intensivpatienten aus diesen Regionen.

Die vierte Welle bricht mit hoher Inzidenz über die Intensivstationen herein. Zahlreiche Covid-Patienten hängen an Beatmungsmaschinen – und ihr Leben am seidenen Faden. Rettungswagen, Hubschrauber und drei Maschinen der Luftwaffe