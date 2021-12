Gibt es an Weihnachten Schnee in der Region Osnabrück?

Ist an Weihnachten in der Region Osnabrück ein Spaziergang im Schnee möglich? Das Foto zeigt Menschen bei einem Spaziergang nach dem Wintereinbruch Anfang Februar 2021. (Archivfoto)

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Das Wetter macht es den Meteorologen nicht leicht. Die Vorhersage für die Weihnachtsfeiertage war und ist weiter nur sehr vage möglich – auch für die Region Osnabrück. Wie stehen aktuelle die Chancen auf Schnee zum Fest in Stadt und Landkreis?

Relativ sicher ist, dass der Heiligabend recht mild wird. Nach den winterlichen Tagen am Montag und Dienstag dieser Woche mit Frost und Sonnenschein, ströme am Donnerstag mildere Luft in die Region, teils mit Regen im Gepäck, sagt Meteorolo