Leere Sitzplätze in Osnabrücks Schulen. Vor allem die älteren Schüler machen von der Aufhebung der Präsenzpflicht Gebrauch.

Michael Gründel

Osnabrück. An den Osnabrücker Schulen haben sich nach der coronabedingten Aufhebung der Präsenzpflicht vor allem ältere Schüler vorzeitig in die Weihnachtsferien verabschiedet, müssen aber den Unterrichtsstoff nacharbeiten. Die Sinnhaftigkeit dieser Maßnahmen wird allerdings überwiegend in Frage gestellt.

Ab Montag schön die Füße hochlegen und entspannt dem Besuch des Weihnachtsmannes entgegenchillen? So einfach ist es für Niedersachsens Schüler nicht. Und so hat es der Herr Minister Tonne in Hannover auch nicht gemeint, als er die Präsenzpf