Am Heger-Tor-Wall in Osnabrück hat die Stadt die Abbiegespur zur Martinistraße in einen Radweg umgewandelt.

Jörg Sanders

Osnabrück. Nach dem tödlichen Fahrradunfall Ende November in Osnabrück hat die Stadt ihr Versprechen nun teilweise eingelöst und die Kreuzung am Wall am Sonntag provisorisch entschärft. Der Umbau der Kreuzung am Heger Tor hingegen steht noch aus.

Die Abbiegespur vom Heger-Tor-Wall in Richtung Martinistraße ist nun zum Radweg geworden. Mit Baken ließ die Stadt den neu geschaffenen Radweg absichern und die rote Farbe des einstigen schmalen Radwegs entfernen.Die rechte der beiden Fahrs