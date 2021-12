Die Pandemie wird von oben gesteuert, das Coronavirus ist harmlos, hinter dem ganzen Spuk steckt die Pharmaindustrie: Es sind krude Ideen, die Menschen bei Corona-Protesten zusammenführt.

André Havergo

Osnabrück. Um die 2000 Menschen sind in Osnabrück in den vergangenen Wochen samstags auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Auch in anderen Städten gab es Proteste. Wer sind diese Menschen? Das hat die Uni Osnabrück in einer Studie untersucht.

Bereits im vergangenen Jahr hat Julia Becker, Professorin für Sozialpsychologie, untersucht, wie anfällig die Teilnehmer der Demonstrationen für Verschwörungsmythen sind. Nun haben die Wissenschaftlerin und ihr Team einen besonder