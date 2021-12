Corona-Demo und Gegendemo: Die Osnabrücker Proteste vom Samstag in Bildern

Diese Teilnehmer des Demonstrationszuges durch Osnabrück sind offenbar besorgt, dass die gegenwärtige Corona-Politik in eine - vielleicht sozialistische? - Diktatur führen könne.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Ziemlich genau 1950 Menschen sollen nach Polizeiangaben am Samstag in Osnabrück gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert haben. Rund 300 Menschen stellten sich dem Protestzug entgegen. Der Demo-Tag in Bildern.

Zum dritten Mal in Folge demonstrierte am Samstag eine vierstellige Zahl von Menschen in Osnabrück gegen Corona-Maßnahmen. Zum ersten Mal stießen sie dabei auf Gegenproteste. Unsere Redaktion hat den Demo-Tag umfassend begleitet. Hier sind