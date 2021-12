Die Teams der Ärzte die Ärzte Gudrun Seetzen-Kanaan, Natalie Kanaan, Bernhard Randerath und Vera Uthoff aus dem Ärztehaus an der Großen Straße 46 impften am Samstag Innenstadtbesucher.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Eine besondere Aktion boten Osnabrücker Ärzte am vierten Adventssamstag an: In der Großen Straße 46 hatten alle drei Praxen zur Corona-Impfung geöffnet. Die Innenstadtbesucher konnten so bequem Shoppen und Impfung verbinden.

Die Idee: "Bei uns können die Leute beim Shoppen zwischendurch ohne Termin vorbeischauen und sich spontan impfen lassen", erklärte Natalie Kanaan, die gemeinsam mit ihren Kollegen Gudrun Seetzen-Kanaan, Bernhard Randerath und Vera Uthoff in