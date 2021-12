Awigo-Recyclinghöfe nehmen wieder gut erhaltenes Spielzeug an

Ab sofort nehmen die Awigo-Recyclinghöfe wieder gut erhaltene Spielsachen an.

A.W. Sobott/Awigo

Hagen/Osnabrücker Land. Die Spielzeugaktion im Osnabrücker Land geht dank einer Kooperation zwischen der Awigo und dem Repair Café Hagen weiter.

Ab sofort nehmen die Teams auf den sechs Awigo-Recyclinghöfen in Ankum, Dissen, Georgsmarienhütte, Melle, Ostercappeln und Wallenhorst wieder gut erhaltene Spielzeugspenden an, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Osnabrück. D