Corona-Demo in Osnabrück: Dünnhäutig bei Gegenwind

Bis auf ein paar Beschimpfungen blieb es zwischen beiden Demonstrationen am Samstag am friedlich. Die Gräben zwischen beiden Lagern sind dennoch tief.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Zum dritten Mal in Folge haben Gegner der Corona-Maßnahmen in Osnabrück über 1000 Menschen für eine Demonstration mobilisiert. Nach außen hin geben sich die Proteste und Protestler betont friedlich. Aus der Rhetorik ihrer Organisatoren spricht allerdings auch Verachtung all jenen gegenüber, die die vermeintliche Wahrheit noch nicht erkannt haben.

„Keine Macht der Spritze“ oder „Ich bin kein wissenschaftliches Experiment“ war am Samstag um die Mittagszeit auf einigen der selbstgebastelten Schilder von Kundgebungsteilnehmern zu lesen. Als Demo-Anmelder Peter zur Linde um kurz nach 13