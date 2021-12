Osnabrücker Symphoniker und Singphoniker zeigen sich in Weihnachtslaune

Das Osnabrücker Symphonieorchester hatte für das diesjährige Weihnachtskonzert die Münchner "Singphoniker" ins Theater am Domhof eingeladen.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Nach zwei Jahren gibt es wieder ein Weihnachtskonzert im Theater am Domhof. Das Orchester des Hauses unter Leitung von Daniel Inbal hat sich dazu die „Singphoniker“, fünf Sänger und einen Pianisten aus München, als musikalische Gäste und Mitstreiter eingeladen.

Vom ersten Moment an fühlt sich das Publikum weihnachtlich eingenommen. Vorn an der Bühnenrampe steht ein erleuchteter Gabentisch mit Tannengrün und bunt verpackten Paketen. Von Mozart zur RenaissanceBei ihrem ersten Stück, Wolfgang Am