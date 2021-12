So lief das Adventsshopping am Samstag vor Weihnachten in Osnabrück

Immerhin waren die Geschäfte der Osnabrücker Innenstadt nicht wie vor einem Jahr im Lockdown geschlossen. Dennoch verzeichnete der Einzelhandel am vierten Adventssamstag ein Minus im Vergleich zu 2019.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Nicht schlecht, aber lange nicht so gut wie 2019 – so das erste Fazit des Osnabrücker Handels auf den letzten Adventssamstag des Jahres. Beim Einkaufsbummel in der Innenstadt zeigten sich viele Menschen verwirrt, welche Corona-Regeln aktuell gelten.

Samstag am frühen Nachmittag in der Großen Straße in Osnabrück: Auf den ersten Blick ist gut etwas los in der Fußgängerzone. Doch bummeln die Menschen vornehmlich nur oder kaufen sie auch ein? Swaantje Hehmann