Heute freie Corona-Impfaktion in der Johannisstraße in Osnabrück

Schon kurz vor 8 Uhr morgens kamen die ersten Freiwilligen, um sich mit dem Impfstoff der Firma Moderna gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

Thomas Osterfeld

Osnabrück. Freies Impfen im Chirurgischen Zentrum an der Johannisstraße 107 in Osnabrück: Geimpft wird am heutigen Samstag, 18. Dezember, noch bis 13 Uhr. Eine vorherige Terminabsprache ist nicht erforderlich.

Schon kurz vor 8 Uhr morgens kamen die ersten Freiwilligen, um sich mit dem Impfstoff der Firma Moderna gegen das Coronavirus impfen zu lassen. „Ich glaube nicht, dass es einen anderen Weg aus der Pandemie gibt“, sagte einer, der für d