In der Boutique Inside Outside entsorgt Liana Wiese die Weihnachtsshopping-Bändchen symbolisch im Papierkorb.

Hermann Pentermann

Osnabrück. Nach nur vier Tagen ist die 2G-Regelung im Einzelhandel in Niedersachsen wieder passé. Die Bändchen, die in Osnabrück die Kontrolle erleichtern sollten, werden nun nicht mehr gebraucht. So reagieren Händler, Verbände und Passanten in der Hasestadt auf den Beschluss.

„Ich glaube, jeder hier in der Stadt ist glücklich, dass die 2G-Regeln vorbei sind“, sagt Liana Wiese vom Bekleidungsgeschäft Inside Outside in der Krahnstraße – und spricht damit wahrscheinlich vielen Einzelhandelskollegen aus der See