Gegen Corona wird in Osnabrück deutlich mehr geimpft als demonstriert

Die etwas andere Demo: Schlange stehen, Oberarm frei machen, Piks: So sah es kürzlich bei einer Impfaktion vor der Notdienstambulanz des Klinikums aus.

Jörn Martens

Osnabrück. Am Samstag wollen Querdenker und Impfskeptiker in Osnabrück wieder auf die Straße gehen. Es mögen einige Tausend werden. Aber noch viel mehr Menschen aus der Region Osnabrück haben sich in dieser Woche impfen lassen.

Es ist eine Abstimmung mit den Füßen: 2300 Menschen zogen vor einer Woche durch die Stadt – weil sie sich in einer Corona-Diktatur wähnen oder die Impfung ablehnen. An diesem Samstag könnten es noch mehr werden, und eine Gegendemo