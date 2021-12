Wer hinter den Corona-Demonstrationen in Osnabrück steckt

Am vorigen Samstag (11. Dezember) zogen 2300 Impfskeptiker und Gegner der Corona-Maßnahmen über den Osnabrücker Wallring. Wie viele werden es an diesem Samstag?

André Havergo

Osnabrück. Osnabrück erwartet am Samstag die nächste Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Die Polizei rechnet mit mindestens 2000 Menschen und erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dem Wallring. Wir haben mit einem der führenden Köpfe dieser Protestwelle gesprochen – obwohl er mit der Zeitung eigentlich nichts zu tun haben will.

Aus 1000 Demonstranten wurden eine Woche später 2300. An diesem Samstag, so hoffen die Organisatoren, sollen es noch mehr werden, die ihre Sorgen und ihren Unmut über die Corona-Politik in Deutschland zum Ausdruck bringen. Wer versammelt si