Zeigen im Ausstellungsraum des Atelierhauses Hasemauer zusammen mit Kollegen aktuelle Arbeiten: Melanie Harder und Azim F. Becker.

Tom Bullmann

Osnabrück. Seit eineinhalb Jahren arbeiten die Künstler Melanie Harder, Elena Kok und Azim F. Becker im Atelierhaus Hasemauer. Jetzt zeigen sie in einer Wochenendausstellung, was dort an Kunstwerken entstanden ist.

Eine Wochenendausstellung zum Jahresabschluss haben die Nutzer des Atelierhauses Hasemauer organisiert. Es gehört zum Konzept des Hauses, dass die jungen Künstler und Künstlerinnen, die hier gefördert arbeiten, an die Öffentlichkeit gehen.