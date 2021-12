Seine Weinhandlung L'arte del Bere hat Stefano Voci in der Redlinger Straße in Osnabrück eröffnet.

Thomas Wübker

Osnabrück. Die Kunst des Trinkens wird nun in der Redlinger Straße in Osnabrück gelehrt. Dort verkauft Stefano Voci italienischen Wein und mehr.

L’arte del Bere nennt der 41-jährige Stefano Voci sein Geschäft. So heißt auch eine Weinhandlung in Lazise am Gardasee in der Nähe von Verona in der Region Venetien. Daher kommt der Wein, den Stefano Voci an der Redlinger Straße in dem Lade