Erstimpfung, Zweitimpfung, Boosterimpfung: 2021 stand die Corona-Impfung im Fokus. Die Pandemie ist dennoch nicht besiegt.

David Ebener

Osnabrück. Und schon ist das Jahr 2021 wieder vorbei. Wir haben in unserem Foto-Archiv gestöbert und Bilder zusammengestellt, die in diesem Jahr in Osnabrück und der Umgebung entstanden sind. Hatten Sie noch auf dem Schirm, dass all das in diesem Jahr passiert ist?

Jörn Martens Mit Wunderkerzen begrüßten diese drei das Jahr 2021. In der Osnabrücker Innenstadt herrschte Versammlungs- und Böllerverbot. Michael Gründel Alois Schwegmann